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Prof. Dr. Hamdi Temel, dünyanın ve tüm canlılar plastik atıklar ile çevrelendiğini, marketlerdeki yiyecek ve içeceklerin plastikler ile hapsedildiğini ve plastikler ile gıdaların belli bir zaman içinde etkileşmesi ile mikroplastiklerin oluştuğunu söyledi.

Prof. Dr. Temel, çevre bilincine vurgu yaparak çevre bilinci kazanma ile sağlıklı bir hayat sürdürmenin paralel olduğunu ve çevrenin kirlenmesi ile sağlığımızın da bozulduğunu ve bu kadar teknolojik olarak hastanelerimizin olmasına rağmen hasta sayımızda da gün geçtikçe artma olduğundan bahsetti.

Damarlarımızdaki kanımızda bile artık mikroplastiklerin dolaştığını söyleyen Temel sözlerine şöyle devam etti: “Eğer önlem almaz isek insanların tüm canlıları ileride çok büyük bir tehlikenin beklediğini son yapılan çalışmalarda yapılan fare deneylerinde farelerin mikroplastiklere maruz olduktan sonra depresyon benzeri semptomlar gösterdiklerini ve beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimin bozularak nörotransmiterlerin etkilendi” şeklinde konuştu.

Sadece insanlara değil hayvanlarında plastik atıkları yemesi sonucu yaralanabildikleri hatta ölümlerin bile olduğu vurgusunu yapan Temel, “Artık bir çevre bilinci kazanarak tüm dünyanın temizlenmesi ve sağlıklı bir hayata geçilmesi gerekiyor” dedi.

Programda hemen hemen tüm öğrenciler söz alarak konuya ne kadar duyarlı oldukları görüldü. Prof. Temel öğrencilerden bugün söyleşideki tüm anlatılanların öncelikle ailelerine ve çevrelerine anlatma sözünü aldı.

Temel, Fehimli Ortaokulu müdürü Büşra Kılıçkaya başta olmak üzere tüm okuldaki hocalara emeklerinden dolayı teşekkür ederek söyleşisini tamamladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Oymak ise böyle etkinlikleri her zaman desteklediklerini çevre bilincinin kazanılmasının ve plastik atıkların geri kazanılmasının ne kadar önemli olduğu vurgusunu yaparak günün anlam ve önemine Prof. Dr. Hamdi Temel’e plaket takdimini yaptı.

Söyleşi sonunda tüm öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekilerek program sonlandırıldı. (Haber Merkezi)