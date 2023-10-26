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Başkan İbiş, “Gazze’deki sivilleri hiçe sayan çatışmalar, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivil halkın hayatını yitirmesine neden oluyor” dedi.

İbiş yaptığı açıklamada, “Sağlık sisteminin de çökme noktasına geldiği Gazze’de, ihtiyaç duyulan kan torbalarını ise Türk Kızılay bölgeye göndermeye başladı. Kan torbalarının yanı sıra aferez trombosit seti de sevk eden Kızılay, aferez cihazı da gönderecek. Türkiye’den gönderilen uçaklarla bölgeye acil sağlık malzemesi ve jeneratör desteği sağlayan Türk Kızılay, Gazze’deki hastanelerin ihtiyaç duyduğu bölgeden temin edilmesi mümkün olmayan tıbbi malzemelere de destek veriyor" dedi.

İbiş, "Kızılay, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Gazze’ye gönderilen tıbbi malzeme dolu uçaklara kan torbası, aferez trombosit seti ve aferez cihazı planlaması yaparak malzemelerin sevkine başladı. İlk etapta Kızılay 8 bin kan torbası ile 160 adet aferez tombosit seti gönderen Kızılay, aferez cihazını daha Sağlık Bakanlığı uçağıyla bölgeye ulaştıracak. Kızılay, başta gıda, yakıt, sağlık malzemeleri, ilaç gibi ihtiyaçların bulunduğu Gazze’deki siviller için yardımlarına devam edecek. Hayırsever vatandaşlarımızdan Filistin için Türk Kızılay'ına nakdi yardımda bulunmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)