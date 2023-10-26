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Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karahacılı köyünde bulunan caminin elektrik ihtiyacı, kurulan güneş panelleri ile karşılanıyor.

Yukarı Karahacılı köyü camisinin dernek yöneticileri, caminin aydınlatma ve ısınma giderlerini karşılayabilmek adına kendi elektriklerini karşılayabilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi.

Çekerek Belediyesi öncülüğünde bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, İlçe Müftülüğü ve vatandaşların da desteğiyle projeyi hayata geçirdi.

Caminin yanına 10 kilovat gücünde 28 adet 410 Watt’lık güneş paneli sistemi kuruldu. Sistem günde 50 kilovat, ayda ise bin 500 kilovat elektrik üretimi gerçekleştiriyor.

İlçede ilk kez Karahacılı köyü camisinde gerçekleştirilen projenin ilçedeki tüm camilerde de uygulanarak elektrik masraflarının güneş enerji panelleriyle karşılanması hedefleniyor.