Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira fiyatlarındaki aşırı artışların ardından konutlarda uygulanan yüzde 25 kira artış sınırını belirleyen düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren bu düzenleme hakkında Bakan Tunç'un açıklamaları dikkat çekti. Özellikle son iki yılda kira fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasında gerginlikler yaşanmıştı ve bu duruma çözüm olarak kira artışları yüzde 25 ile sınırlanmıştı.

Ancak Bakan Tunç'un yaptığı açıklamaya göre, 1 Temmuz'da sona erecek olan bu düzenleme uzatılmayacak.

Kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme, kira piyasasında önemli değişikliklere neden olabilecek nitelikte. Kiracılar için özellikle yeni dönemde kira fiyatlarının nasıl şekilleneceği ve bu sınırlamanın kaldırılmasının etkileri merak konusu olacak.