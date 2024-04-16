Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yetiştirilen ve dünyanın en nadide baharatları arasında gösterilen safranın değeri rekor seviyeye ulaştı. Kilogramı 600 bin lirayı bulan bu değerli baharat, adını Karabük'ün Safranbolu ilçesinden alıyor. Bir avuç içerisine sığan 4 gram safranın fiyatı, şimdi 1 gram altınla eş değer hale geldi.

Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyünde bir çiftçi tarafından özenle yetiştirilen safran bitkisi, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu nadide bitkinin tarih boyunca önemi hiç azalmamıştır. Batı Anadolu'da Bizans döneminden itibaren ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de büyük önem taşıyan safran, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Safran bitkisinin anti-tümör özellikleriyle bilinmesi, kanser, öksürük, astım, bronşit gibi rahatsızlıklara şifa olmasının yanı sıra cilt sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok alanda fayda sağladığı belirtiliyor.

Ayrıca, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasını artırdığı için "mutluluk iksiri" olarak da anılan safran, kendi miktarının 100 bin katı suyu sarıya boyamasıyla da dikkat çekiyor.