Trust Wallet, X üzerinden yayımladığı bildiriyle iMessage uygulamasını kullanıcıların derhal devre dışı bırakmalarını talep etti. Ancak, iMessage'ı nasıl kapatacaksınız? İşte adımlar:

Kripto varlıklar, sık sık siber suçluların hedefi olmaktadır. Trust Wallet, iOS cihazlar üzerinden kripto varlıklarını kontrol eden kullanıcıları yeni bir tehlikeye karşı uyardı. Trust Wallet'in belirttiğine göre, iMessage üzerinden gerçekleştirilen saldırılar "yüksek riskli" olarak kabul ediliyor ve kullanıcılardan sorun giderilene kadar iMessage uygulamasını kapatmaları isteniyor.

Trust Wallet'in uyarısı şu şekilde:

"iOS kullanıcıları için uyarı: DarkWeb'de iMessage hedef alınarak, yüksek riskli bir sıfırıncı gün açığı tespit edildi. Bu açık, herhangi bir bağlantıya tıklamadan iPhone'unuza sızabilir ve özellikle yüksek değerli hedefleri (seçilmiş olanları) muhtemel olarak hedef alabilir. Her kullanım, tespit edilme riskini artırır. Kendinizi bu iMessage açığına karşı korumanın en iyi yolu, Apple'ın bir güvenlik yaması yayımlayana kadar iMessage'ı derhal devre dışı bırakmaktır."

İMESSAGE NASIL KAPATILIR?

Ayarlar bölümüne gidin, ardından Mesajlar'a tıklayın ve iMessage'ı Kapat seçeneğine dokunun. Bu önlem, Apple'ın güvenlik yaması yayımlayana kadar alınmalıdır. Trust Wallet, kullanıcıların güvenliğini öncelikli olarak değerlendiriyor ve güvenliklerini korumalarını tavsiye ediyor.

Trust Wallet'in açıkladığı güvenlik açığının ayrıntıları hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır ve saldırının yapısıyla ilgili de detay verilmemiştir. Bu açığın tüm iOS cihazlarını mı etkilediği yoksa sadece Trust Wallet'a mı yönelik olduğu da belirsizdir. Ancak, sıfırıncı gün açığı olarak nitelendirilmesi, daha geniş bir sorunu işaret edebileceğini düşündürmektedir.