Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Temel Yenidoğan Bakımı eğitimleri devam ediyor.

Uzm. Dr. Hanife Ece Erik, Hemşire Rukiye Kıyak, Ebe Sevgi Açıkel tarafından verilen Temel Yenidoğan Bakımı Eğitiminin 3’üncü turu  08- 09 Şubat ve 22-23 Şubat tarihlerinde verildi.

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Eğitimler Devam Ediyor1

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan, yenidoğan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik, temel yenidoğan bakım hizmetlerinin geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde kamu ve  üniversite hastanelerinin yenidoğan kliniklerinde, doğum salonlarında, entegre hastanelerde ve 112 acil yardım hizmetlerinde çalışan ve yenidoğana yönelik hekim dışı sağlık personeline ‘Temel Yenidoğan Bakımı Eğitim Programı’ yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş