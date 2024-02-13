Emeklilerin yılda iki kez aldığı ikramiyelerin artırılması gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zamlı ikramiye tutarı belli mi? Ayrıca, hem ikramiye hem de refah payı artışlarının yeni emekli ve EYT'lilere nasıl yansıyacağı da merak konusu. İşte emekliye ikramiye zammıyla ilgili son gelişmeler...

Emekliye ikramiye düzenlemesi yapılacak. Her yıl emekliler 2 ikramiye alıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam aldı. Henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış veya emeklilik için başvuru tarihi daha gelmemiş sigortalılar ve EYT'lilerin bu değişikliklerden nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, hem ikramiye hem de refah payı artışları yeni emekli ve EYT'lilere nasıl yansıyacak?

Emeklilerin 2024'te alacakları zamlar belli oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanırken, 6-7 Şubat'ta zam farkının hesaplara yansımasıyla emekliler yüzde 49,25 oranındaki zamlı maaşlarını almış oldular. Bundan sonra da Temmuz ayına kadar bu aylıklar ödenecek ve Temmuz ayında yeni oranlar belirlenecek.

EYT'LİLER ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, bu yıl için ilk ikramiye Ramazan Bayramı öncesinde, yani 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibarıyla maaş almaya hak kazanan tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan Bayramı ikramiyesini hak edecekler.