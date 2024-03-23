BDDK, taşıt kredilerinde limitleri güncelledi. Değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredileri için yeni limitler belirledi. Bu güncellemeyle birlikte, taşıt kredilerinin vade süreleri ve değerlerine ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.

BDDK'nın aldığı karara göre, taşıt kredilerinin vade süreleri şu şekilde yeniden düzenlendi:

Değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımları için kullandırılan kredilerde vade süresi 48 ay olarak belirlendi.

1 milyon 600 bin TL ile 3 milyon TL arasındaki taşıtlar için vade süresi 36 ay olarak belirlendi.

3 milyon TL ile 4 milyon TL arasındaki taşıtlar için vade süresi 24 ay olarak belirlendi.

4 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki taşıtlar için vade süresi 12 ay olarak belirlendi.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, taşıt kredilerindeki vade süreleri belirli aralıklarda sınırlanmış oldu. BDDK'nın getirdiği bu düzenlemeyle, taşıt kredilerine ilişkin standartlar netleştirilmiş oldu.