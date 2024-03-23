Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

Yozgat'ta sinsice ilerliyor! Uzmanı uyardı Yozgat'ta sinsice ilerliyor! Uzmanı uyardı

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MERVE ECZANESİ

MERVE ECZANESİ

 Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/6
 03542128969
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BILGE ECZANESİ

BILGE ECZANESİ

 AHİSAVİ MAH.İSTİKLAL CAD.NO:22/C
 03543146000
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

 YENIDOGAN MAH. AVUKAT MEHMET ALTIN CAD. D BLOK NO:2
 03546456040
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

YILDIZ ECZANESİ

 Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
 03544682558
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DOĞAN ECZANESİ

DOĞAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
 03547722646
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ONUR ECZANESİ

ONUR ECZANESİ

 AHMET EFENDİ ŞEHİT CEMAL ŞİMŞEK CAD. NO:28/8
 03544140333
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BÜYÜKATA ECZANESİ

BÜYÜKATA ECZANESİ

 Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
 03545644126
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KAYA ECZANESİ

KAYA ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Nafız Faruk Eebaş Cad.No:30
 03545166669
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Kaynak: Haber Merkezi