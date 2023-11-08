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Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının en büyük problemlerinden biri olan kreş problemi Sağlık Sen Yozgat Şubesi tarafından çözüme kavuşturuluyor.

Yapmış oldukları projeler ile üyelerin sıkıntılarını ortadan kaldıran Sağlık Sen, bir projeye daha imza attı.

Yozgat’ta hayata geçirilecek kreş projesi hakkında bilgi veren Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, “Göreve geldiğimiz günden beri ‘eser sendikacılığı’ dedik, ‘hizmet sendikacılığı’ dedik ve bu yönde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek somut adımlar attık. Sağlık Sen Otel, Sağlık Sen Taksi, Etüt Merkezi, SİMER’den sonra şimdi de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan kreş problemini ortadan kaldırmak için Sağlık Sen Kreş projesini hayata geçiriyoruz. Yakın tarihte illerimizde Sağlık Sen Kreş tabelalarımızı göreceğiz. Böylece sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın bir sorununu daha ortadan kaldırmış oluyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.