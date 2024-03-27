Uzman isim 22 ayar gram altının yasaklanacağını açıkladı. Elin altın bulananların yüreği ağzına geldi.

Altın ve piyasalar alanında uzman İslam Memiş, çarpıcı bir açıklama yaparak 22 ayar gram altının yakın zamanda yasaklanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta 2500 TL'yi aşarak rekor seviyelere ulaşan gram altın, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle geçen yılın en karlı yatırım aracı olan gram altın, vatandaşlar arasında vazgeçilmez bir tercih haline geldi.

Ekonomideki değişimlerin etkisiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda altın ithalatına ve üretimine sınırlamalar getirilmişti. Bu kapsamda altın üretimine yönelik kota uygulaması da hayata geçirildi.

İslam Memiş'in açıklamaları ise altın piyasasında büyük bir dalgalanmaya sebep oldu. Memiş, 2024 yılında altın işlemlerine yönelik kısıtlamaların devam edeceğini öngörürken, 22 ayarlık 1 gram altının üretiminin yasaklanacağını dile getirdi. Bu durumun piyasada mevcut arzın talebi karşılamakta yetersiz kalmasına yol açabileceğini vurguladı.

Memiş, yetkililerin altın ve emtialar üzerindeki kısıtlayıcı adımlarını eleştirerek, bu durumun büyük bir hata olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler altın piyasasında önemli bir belirsizliğe neden olurken, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.