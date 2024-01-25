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Akdağmadeni Gençlik Merkezi'nde yoğun bir eğitim ve öğretim döneminin ardından başlayan yarıyıl tatilinde öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Genç gönüllüler tarafından öğrencilere yönelik kültür, sanat ve spor alanlarında eğlenceli faaliyetler düzenlenerek öğrencilerin ilgi ve merak duyguları yüksek tutuluyor. Faaliyetlerde keyifli vakit geçiren öğrenciler, genç gönüllüler ile birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin ilgi ve merak duygularını yüksek tutmak, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için Akdağmadeni Gençlik Merkezi üyesi genç gönüllüler tarafından öğrencilere yönelik kültür, sanat ve spor alanlarında eğlenceli faaliyetler düzenlendi.

Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması ile birlikte okullar yarıyıl tatiline başladı. Bizlerde öğrencilerimizin 15 günlük tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla çeşitli faaliyetler düzenledik. Faaliyetlerimiz kapsamında öğrencilerimiz çeşitli oyunlar, spor faaliyetleri yapmanın yanı sıra doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla doğaya yem bıraktık. Öğrencilerimiz arasında yapılan etkinliklere katılarak gençlik merkezinde keyifle vakit geçiriyorlar. Merkezimizde öğrencilerin değerler kavramına yönelik farkındalıklarını arttırmak, insanları mutlu etmenin hazzını sağlamak, yardımlaşma ve iyi bir birey olma duygularının gelişmesini desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, sosyal sorumluluk duygularını geliştirerek öğrencilerde toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Toplumsal değerlerimizi öğrencilerimiz arasında yaymak, kişinin gönüllü olarak sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve maddi imkânlarını toplumun sosyal desteğe ihtiyaç duyan kesimiyle paylaşmasını sağlamak istiyoruz. Öğrencilerin temel insani değerlere, ülkesine ve dünyaya dair duyarlılıklarını ve sorumluluk bilinçlerini arttırmak, yardımseverlik duygularını geliştirerek bunu davranışa dönüştürmek, iyiliğin yaygınlaştırılmasını, toplumsal birlikteliğin ve sosyal dokunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda sömestr tatilinde tüm öğrencilerimiz merkezimize bekliyoruz” denildi.