Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Yılmaz’dan Yaşar’a ziyaret2

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Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki üniversite arasında yürütülecek iş birliği konularında fikir alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Yılmaz’dan Yaşar’a ziyaret

Ziyaretin sonunda mevkidaşlar, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi