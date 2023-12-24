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Yozgat İl Müftülüğü tarafından Tarihi Askerlik Şubesinde başlatılan “Tadında Sohbetler” programları devam ediyor.

Programda bu hafta Yozgat Müftülüğü Şube Müdürü Yusuf Özel, gençlere ve katılımcılara, "Doğru aile doğru eş seçimi ile başlar" konulu sohbet verdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdunda kalan ve manevî danışmanları tarafından Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sohbet sonrası din görevlileri ve katılımcıların söylediği ilahiler ile manevî duygular yaşanırken, sohbet sonrası katılımcılara ikramlarda bulunuldu. “Tadında Sohbetler” programlarının iki hafta ara ile devam edeceği bildirildi.