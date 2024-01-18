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Yozgat'ta, 19 litrelik damacana su fiyatlarında yaşanan artış yaşandı.

Yozgat’ta su fiyatları, 55 TL'den 65 TL'ye yükselerek vatandaşların bütçesine ek bir yük getirdi.

Bu fiyat artışının arkasında, artan maliyetler, hammaddenin etkili olduğu belirtiliyor. Su şirketleri, bu maliyetleri dengelemek amacıyla fiyatları revize etmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Zamların, özellikle asgari ücretli ve düşük gelirli vatandaşlar üzerinde olumsuz bir etki yarattığı gözlemleniyor.

Zam nedeniyle, dar gelirli kesimler su tüketimlerini azaltma durumuyla karşı karşıya kalabilirler. Yozgat'ta su fiyatlarındaki bu artış, yerel halkın günlük hayatını ve temel ihtiyaçlarını etkileyerek ekonomik zorluklar yaratmaktadır. Su fiyatlarındaki bu gelişmeler, bölgedeki vatandaşlar arasında endişe yaratmış durumda.