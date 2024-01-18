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Hisseli tapu sahibi olanlar dikkat! Kardeşler arası miras paylaşımında artık o şart kalktı. İşte detaylar…

Baba ve diğer aile büyüklerinden miras kalan hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kardeşler arasında miras paylaşımında flaş bir değişiklik gerçekleşti ve bu değişiklik sayesinde miras paylarının kardeşlere devri süreci daha hızlı ve basit hale geldi.

Artık miras paylaşımında kardeşler arasında anlaşma, yazılı olarak yapılabilecek ve karşılıklı olarak imzalandığında geçerli olacak. Bu yenilikle birlikte noter onaylı sözleşmeye olan ihtiyaç ortadan kalktı.

Hisseli tapu sahipleri, tapu satışı için çözüm yollarını ararken hisseli tapularda hisse sahiplerinin ortak karar vermesiyle tapunun devri gerçekleşebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu süreç daha da kolaylaştı. Kardeşler arasında miras paylaşımı için yazılı bir sözleşme yapmak yeterli olacak ve sözleşme karşılıklı olarak imzalandığında geçerlilik kazanacak.

Hisseli tapu alırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gerekiyor. Ayrıca, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak. Hisseli tapuların satışı için öncelikle hissedarların ortak karar alması gerekiyor.

Hissedarlar, tapuda hazır bulunmaları ve tapu devri işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tüm hissedarları temsil edecek bir avukata vekalet vermek de mümkündür. Satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenir.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, hisseli tapu sahipleri arasında daha hızlı ve kolay bir miras paylaşım süreci başlamış oldu.