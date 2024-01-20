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Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 suçlu yakalandı.

“Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan “22 Yıl 63 Ay 15 Gün hapis cezası” bulunan 1 şahıs ekiplerce yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 19 Ocak 2024 tarihinde ‘Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan ‘22 Yıl 63 Ay 15 Gün hapis cezası’ bulunan 1 şahıs yakalanmış, gerekli yasal işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.