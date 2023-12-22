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21 Aralık 2023 tarihinde, öğle saatlerinde yaşanan ve kamuoyunda yer alan otobüs şoförünün öğrenciyi darp ettiğine ilişkin haberler sonucunda Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, “21 Aralık 2023 tarihinde, öğle saatlerinde yaşanan üzücü olay sonrasında rektörlüğümüz, konunun araştırılması, takibi ve gerekli yaptırımlarda bulunulması için ilgili kuruluşlara başvurularda bulunmuştur. Yaşanan üzücü hadise, rektörlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.