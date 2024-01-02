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Yozgat'ta 2024 yılı itibariyle faaliyet gösteren 315 dernek, geçtiğimiz yıl içinde 16 yeni dernek kuruluşuna ev sahipliği yaparken, 47 derneğin de fesih işlemleri gerçekleştirilerek kütük kayıtları silindi.

Yozgat genelindeki 315 derneğin üye sayısı 13 bin 900, bunlardan 2 bin 902 üye kadınlardan oluşmaktadır. İl genelinde faaliyet gösteren derneklerin 26 adedi şube olarak hizmet verirken, 17 dernek şubesi ise cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu yararına çalışma niteliği taşımaktadır.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, kurulan derneklerin toplamda 15 öğrenci yurdu ve 5 lokal dahil 59 tesiste hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, bu dernekler aracılığıyla 57 kişiye istihdam imkanı sağlandığını belirtti.

Derneklerin faaliyetleri çerçevesinde, eğitim ve farkındalık çalışmalarına önem verildiğini belirten Yurtlu, kara para aklama, terörizmin finansmanının önlenmesi ve yardım toplama mevzuatı konularında 375 kişiye bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Sivil toplum bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ise 41 derneğin ziyaret edilerek, 117 yönetici ve üye ile görüşülerek bu alandaki faaliyetler desteklendi.

Yıl içerisinde risk analizi bazlı denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Yurtlu, 104 derneğin denetimine yönelik idari ve adli işlemlerin uygulandığını vurguladı. İlimizde faaliyet gösteren 19 siyasi parti, 1 konfederasyon, 5 sendika ve 12 sendika şubesinin işlemleri de dikkatle takip edildi. Kurulan ve feshedilen siyasi parti ve sendikaların kongre ve genel kurul bildirimlerine bağlı olarak gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirildi.