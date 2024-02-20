Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın şampiyonlarını ve antrenörlerini makamında ağırladı.

Turnuva, 8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi ve 60 ülkeden bin 900 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Turnuvada 176 cm kategorisinde mücadele eden Buğlem Doğan, birinci olarak altın madalyayı kazanırken, 144 cm kategorisinde yarışan Belinay Şakacı ikinci olarak gümüş madalya aldı. Üçüncü olarak bronz madalyayı ise 160 cm kategorisinde mücadele eden Halimenaz Bekdemir kazandı.

Vali Özkan, şampiyon sporcuları tebrik ederek, başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Sporcuların emeklerinin karşılığını bu başarılarla aldıklarını ifade eden Vali Özkan, Türk sporunun uluslararası alanda başarıyla temsil edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.