Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında operasyonları aralıksız devam ediyor.

Operasyonlarla alakalı bir açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 3 şahsın üst ve araç aramalarında, 15.03 gram metamfetamin, 4 adet pipe, ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçu kapsamında gerekli yasal işlem başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.