Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5,7 gram esrar ve 4,1 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar kapsamında Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Mart tarihinde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Çayıralan ilçesinde şüpheli bir araç durdurularak araç içerisinde bulunan A.E. ve V.E. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 5,7 gram esrar ve 4,1 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.E. ve V.E. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam ettiğini belirten ekipler, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” dedi.