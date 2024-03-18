Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren ödemenin detayları belli oldu. Ödemeyene büyük ceza kesilecek.

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren önemli bir karar alındı! Geri sayım başladı ve süresi dolmak üzere. Bu ödeme sürecini kaçıran tapu sahiplerine ciddi cezalar uygulanacak.

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren gelir vergisi beyanname verme süresi 1 Nisan'da doluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) verilerine göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başladı.

Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne abone olmuşlarsa kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma erişebilirler. Ayrıca e-Devlet şifresi kullanarak da gerekli bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödemek zorunda. Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart hafta sonuna denk geldiği için) tarihleri arasında verilebilecek.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib.gov.tr' internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemi"ni doldurabilecekler ve Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana erişebilecekler. 2023 yılı içinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecekler. 2024 için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak belirlendi.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 21 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2023 için belirlenen 550 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacaklar.

VERGİ CEZASI UYGULANACAK

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Ayrıca verginin süresinde tahakkuk etmemesi durumunda verginin bir katı vergi cezası uygulanacak. Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamadan 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti damga vergisiyle 1 Nisan'a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.