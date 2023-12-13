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Sarıkaya Belediyesi tarafından kabristanın yanında yapımına başlanan Taziye Evi’nde sona yaklaşıldı.

İlçenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli projelere imza atan Sarıkaya Belediyesi, Taziye Evi’nde çalışmalarına ara vermiyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Taziye Evi inşaatıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Sarıkaya halkının her geçen gün ihtiyaçlarına cevap vermek için projeler üretiyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan Taziye Evi için başlattığımız inşaat çalışmalarında sona yaklaştık.

Bu tür tesisler, toplumumuzun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamada büyük önem taşıyor. Yeni Taziye Evi’nin inşaatında sona yaklaşarak önemli bir adımı geride bıraktık. İnşallah, Rabbim bu projeyi kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı nasip eder. İlçemize ve halkımıza yeni projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.