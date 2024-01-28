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MHP tarafından Akdağmadeni için yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Nezih Yalçın, aday gösterilmesinin ardın sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Başkan Nezih Yalçın, “Bildiğiniz gibi 5 yıl önce ya Allah, ya bismillah diyerek çıktığımız yolda, Mevla bize ilçemize ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmeyi nasip etti, şükürler olsun. Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca ‘iki günü denk olan ziyandadır’ emrine mûti olarak, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ettik. İlçemizden kaynaklı sıkıntılar bir yana, dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran sorunlara sizlerle birlikte göğüs gerdik” dedi.

“BİR OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİK”

Tarihin en büyük felaketlerinden olan Covid- 19 pandemisiyle mücadelede ve yaraların sarılmasında örnek bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, “Ciğerlerimiz, ormanlarımız yanarken kardeşlerimize bir nefes, sel felaketlerinde balçığı kazıyan bir kürek, yüz yılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde nice büyükşehirlerden daha fazla destek veren koca bir yürek olduk. Her bir sıkıntıya sizlerin duası ve desteğiyle karşı koyup, millet olmanın, bir olmanın gereğini yerine getirdik. İklim değişikliği ve buna bağlı kuraklık sebebiyle barajı olan şehirler dahi su sorunu yaşarken bizler vatandaşımızı mağdur etmemek için Ferhat olup dağları deldik, yeni kuyular açtık, münferit ve kısa süreli bir kaç problem dışında su sorunu yaşamadık, yaşatmadık. Kalıcı çözüm için gölet yapılmasıyla ilgili süreci tamamladık, geleceğimizi kurtarmanın planını yaptık. Görevi devralmadan hemen önce başlayan doğalgaz kazı çalışmaları bizleri yorsa da, elhamdülillah planlanandan çok daha kısa sürede ilçemizin neredeyse yüzde yüzünü tamamladık. 8-10 yıl önce bu hizmeti alan ilçeler dahi yaraları saramazken biz yağmur çamur demeden, gece gündüz dinlenmeden onarım ve yenileme çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık” diye konuştu.

“‘ÜRETKEN BELEDİYECİLİK’ SÖYLEMİNİ BİR SLOGAN OLARAK BIRAKMADIK”

5 yıl boyuncu ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkanı Yalçın, “İlçemizi meydanları, yeşil alanları, engelsiz kaldırımları, ışıl ışıl cadde ve sokaklarıyla örnek bir şehir görünümüne kavuşturduk. Ekonomi kaynaklı sıkıntılara karşı aldığımız tedbirler ve disiplinli bütçe yönetimiyle hizmetlerimizi aksatmadan, çalışanlarımızı, hizmet verenlerimizi mağdur etmeden örnek bir belediyecilik sergiledik. ‘Üretken Belediyecilik’ söylemini bir slogan olarak bırakmadık, değer ürettik, hizmet ürettik. Onaylı markalarımızla, patentli ürünlerimizle, istihdam odaklı yatırımlarımızla hem ilçemizin marka değerini hem de vatandaşımızın iş imkanını artırdık. Sürdürülebilir bir ekonomi için Güneş Enerji Santralimizin kurulumuna başladık. Merkezinde insan olan, çevreye duyarlı çalışmalarımızla, ‘İç Anadolu’nun Yeşil Vahası Akdağmadeni’ için, bölgesinde ilkleri yapan bir belediye olduk. İlçemize büyük katlı sağlayacak termal turizm konusunda kurum onayları, zemin etüdü, imar çalışması gibi prosedürleri tamamlayıp arazi tahsis sürecine getirdik. Bırakın akılları, hayallere dahi gelmeyen Ekoturizm / Glumbing alanında bölgesine örnek olacak ‘Akçam Konaklamalı Orman Parkı’ kurulum izinleri ve kurulum bütçesini tamamlayıp, yapım aşamasına geldik. İlçemizi bölgesel kalkınmanın öncü şehirlerinden yapmak, istihdamı artırıp, göç ve hasretliğe çare olmak için Orman Emvali İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmalarında sona geldik. Çalışmalarımıza sizlerle yaptığımız istişarelere göre yön verip, ihtiyaç odaklı, merkezinde insan olan onlarca yatırımı birlikte gerçekleştirdik. Bir taraftan gözbebeğimiz yavrularımıza dokunurken, bir taraftan ilçemizden şampiyonlar yetiştirdik. Hem gönül kapılarımızı, hem makam kapılarımızı hem de evimizin kapılarını vatandaşımıza sonuna kadar açıp, yediden yetmişe herkesin ulaşabildiği, hak edilen hizmetin, eşit şekilde sunulduğu bir anlayışı sahaya yansıttık. ‘Önce ülkem ve milletim’ düsturunu şiar edinmiş Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin riyaseti altında, milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef ve Yozgat’ımızın ağabeyi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz Başkanımızın desteğiyle bölgemizdeki belediyelerden daha fazla destek alıp, milletimizin hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

“EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE YÜRÜYECEĞİZ”

Yalçın açıklamasını şu şekilde tamamladı: “İlçemizde yaşadığımız 5 altın yılın sonunda ilk günkü aşkla, şevkle ve muhabbetle tekrar sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Zeminini hazırladığımız hizmetlerimizi hayata geçirmek ve ilçemizi İç Anadolu’nun marka şehri yapmak için ya Allah, yeniden bismillah diyerek ikinci 5 yıla talip oluyoruz. ‘Hakk’ın Yolunda, Halkın Yanında’ sloganıyla çıktığımız kutlu yolda bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte, el ele, gönül gönüle yürüyeceğiz. Yıllardır kurulan tuzakları başlarına çalarak, önümüze koymaya çalıştıkları suni engelleri aşarak, kazanmak için her yolu mübah görenlere fırsat vermeden, ‘Zalime İnat, Mazluma Kanat’ olmayı sürdürmek için dua ve desteğinizi bekliyoruz. İnanıyoruz ki ‘Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır’ ve ‘akibet muttakilerin olacaktır.’ Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor, kendimi size, sizleri de emin olanların en yücesi Rahman’a emanet ediyorum.”