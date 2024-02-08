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Özel İdare Spor kulübü yöneticileri ve oyuncuları akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yozgat Birinci Amatör Lig B grubunda mücadele veren Özel İdare Spor moral yemeğinde buluştu.

Kulüp Başkanı Ramazan Daşdan önderliğinde bir araya gelen futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri oynanacak maçlar öncesinde moral depoladı.

Yemekte bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ramazan Daşdan, “Takımımız ligde 10 da 10 yaptı. Bizlere her konuda yardımcı olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerde olduğu gibi maddi açıdan bizde bazı zorluklar yaşıyoruz. Kurumumuzu en güzel şekilde temsil etmek ve oyuncu grubumuza sıkıntılarında yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Önümüzde ki maçları da kazanıp hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.