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Türkiye'de mutfak tüpü ve piknik tüpü fiyatlarına yeni zamlar uygulandı. Asgari ücretteki artışın ardından ülke genelinde birçok ürüne yapılan zam trendi, tüketicilerin alım gücünü etkilemeye devam ediyor. Yeni maaşlar henüz vatandaşların eline geçmemiş olsa da, alışverişlerde zamlı fiyatlarla karşılaşılıyor.

Son olarak, tüp fiyatlarına eklenen zamlar, özellikle akaryakıttaki ÖTV artışının etkisiyle daha da arttı. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, ÖTV artışının ardından 20-25 TL arasında bir artışla 580 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda, 2 kilogramlık tüpün fiyatında da artış yaşandı. 2 kilogramlık tüp, 5-6 TL arasında bir zamlanma ile 135 TL'ye çıktı.

Bu zam gelişmeleri, tüketicilerin enerji ve mutfak ihtiyaçlarını karşılarken daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Artan fiyatlar, genel ekonomik koşulların da bir yansıması olarak, günlük harcamalar üzerinde etkili olabilir.