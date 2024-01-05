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Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok üründe yapılan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Sigara tiryakilerini ilgilendiren güncel gelişmeye göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ilişkin son değişiklikleri paylaştı.

Phillip Morris grubuna yapılan zam ardından, BAT grubu sigaralara da zam geldi. Kent, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall-Mall, Maltepe-Samsun markalarını içeren bu sigara gruplarının fiyatlarına yapılan güncelleme sonucunda, en ucuz sigara 54 TL'den, en pahalısı ise 70 TL'ye yükseldi.

Sigara fiyatlarındaki bu artış, sigara tüketenler arasında ekonomik etkileşime neden olabilirken, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, güncel fiyatları kamuoyuyla paylaşarak tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Sigara fiyatlarındaki değişimlerin takip edilmesi, tiryakiler için mali planlamada önemli bir faktör olmaya devam ediyor.