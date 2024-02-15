Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, mesai saatleri içerisinde kardiyoloji bölümüne gitme fırsatı bulamayan ve randevu alamayan hastalara kolaylık sağlamak amacıyla hafta içi her gün “mesai dışı poliklinik” hizmeti verdiklerini söyledi.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde yoğunluktan dolayı randevu alma sıkıntısının yaşandığı kardiyoloji polikliniğinde hafta içi her gün saat 17.00-19.00 saatleri arasında “mesai dışı poliklinik” hizmeti başlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, görevli hekim ile sürdürülen hizmet hakkında açıklamalarda bulunarak, “Kardiyoloji bölümü için mesai dışı poliklinik hizmetini hafta içi her gün saat 17.00 ila 19.00 arasında başlattık. Özellikle kardiyoloji bölümünde randevu bulamayan hastalarımızın ve mesai içerisinde hastaneye gelemeyen hastalarımıza hizmet vermek adına böyle bir hizmeti uyguladık. Hastalarımıza bu saatler arası hekimlerimizle birlikte özellikle talebin yüksek olduğu kardiyoloji bölümünde hizmet veriyoruz. İster istemez gerek iş yoğunluğundan gerekse özel sebeplerden mesai saatleri içerisinde gelemeyen hastalarımıza güzel bir akşam polikliniği hizmeti verilmiş oluyor” dedi.

Başhekim Kozan mesai dışı poliklinik hizmetini sağlayan çalışanlara teşekkür ederek, “Biz bu hizmeti daha da güzelleştirip geliştireceğiz. Amacımız tamamen hastalarımıza güzel bir hizmet sunabilmek, bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hafta içi her gün ‘mesai dışı poliklinik’ uygulaması ile vatandaşlarımıza hizmet sunan kardiyoloji hekimlerimize ve personelimize teşekkür ederiz. Muayene olmak için 182’den veya MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz” şeklinde konuştu.