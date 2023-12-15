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Boğazlıyan ilçesinde, Fatih İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri ve velileri tarafından Kurtuluş Savaşı dönemini yansıtan müzikal tiyatro gösterisi hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle Fatih İlkokulu 4/A sınıfı öğrenci ve velilerin hazırlamış olduğu, Kurtuluş Savaşı dönemini yansıtan müzikal tiyatro gösterisi Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Miniklerin tiyatro gösterisiyle başlayan program; öğrenciler ve aileleri tarafından şiir okuma, zeybek gösterisi, Kurtuluş Savaşı dönemi kahramanlarının canlandırılması ve saz eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ile sona erdi.

Programa Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Recep Aydın, “Düzenlenen programda emeği geçen sınıf öğretmenimiz Muazzez Karataş’a, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” dedi.