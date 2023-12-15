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Arslan, kendi ofisinde gerçekleştirdiği açıklamada, "Yaklaşık bir aydır Yozgat'a dair yeni dönem projelerimizi ve düşüncelerimizi hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" dedi.

Spor Kamp Merkezi'nin Yozgat için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi: "Yıllardır sporla uğraşıyoruz ve gözbebeğimiz Yozgatspor'umuz var. Yozgat, coğrafi ve iklimsel avantajlarıyla spor müsabakaları ve kampları için son derece elverişli bir konuma sahip. Ancak, bu tür taleplere cevap verecek altyapı eksikliği bulunuyor. Bu nedenle, Spor Kamp Merkezi projesini hayata geçirme kararı aldık."

Arslan, projenin Bungalov oteli ile başladığını ve bu otelin Yozgat'taki spor kamp merkezinin bir başlangıcı olduğunu belirtti. Spor Kamp Merkezi projesinin, Yozgat'a gelen takımların antrenmanlarını ve hazırlık maçlarını rahatlıkla yapabileceği bir ortam sunmayı amaçladığını ifade etti.

"Sporcu Kamp Merkezi projesi, her yaz ve kış döneminde onlarca takımın Yozgat'ta kamp yapmasını sağlayacak. Bu proje aynı zamanda çeşitli spor dallarının turnuvalarına ev sahipliği yapma imkanı tanıyacak. Sosyal tesisler ve idare binaları içeren projenin bir parçası olarak, 4 saha ve Yozgat'ın farklı bölgelerindeki sahaların da kullanılması planlanmaktadır. Belediye olarak, ilk etapta gelen takımlara kolaylıklar sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje, Yozgat'ın ekonomisine ciddi katkılar sunacak ve Türkiye genelinde büyük tanıtıma vesile olacaktır" diyen Arslan, projenin Yozgat'a büyük ekonomik getiriler sağlayacağını vurguladı.

Arslan, konuşmasının sonunda, "Yeni dönemde öncelikli işlerimizden birisi bu projemiz olacak. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayretinde olacağız. Geçmiş dönemde verdiğimiz bütün sözleri nasıl yerine getirdiysek, bugün de verdiğimiz sözleri inşallah hepsini yerine getireceğiz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.