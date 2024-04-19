Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları, kredi faizlerini etkiliyor. Son dönemde bankalarda tüketici, ticari, bireysel, konut ve taşıt kredi faizleri artmış durumda. Yüksek faizler, konut kredisi kullanmak isteyenlerin borçlanma isteklerini azaltıyor.

Özellikle konut kredisi almak isteyenler, yüksek faizler nedeniyle tereddüt yaşıyorlar. Mart ayı itibarıyla konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1 oranında düşüş yaşandı. Özellikle ipotekli satışlarda yüzde 49'luk bir azalma dikkat çekti.

Konut kredilerindeki yüksek faiz oranları, konut satışlarının önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının yüksek olması, kredi kullanacakların faiz ödemelerini arttırıyor.

2 MİLYON TL KREDİ İÇİN AYLIK TAKSİT NE KADAR?

Bugün bankalarda konut kredisi faiz oranları yaklaşık olarak yüzde 3 seviyesinde bulunuyor. 2 milyon TL için 120 ay vadede aylık taksit tutarı yaklaşık 66,430 TL olarak hesaplanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 7 milyon 971 bin TL'ye ulaşıyor.

Konut kredisi faizlerinin daha da artıp artmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak genel olarak faiz oranlarının zirve seviyede olduğu değerlendiriliyor. Bu durum, nakit paranın gücünü artırarak alternatif tercihleri teşvik ediyor.

Kredi faizlerindeki olası artışlar, kredi çekmeyi düşünenleri etkileyebilir ve piyasada hareketlilik yaratabilir.