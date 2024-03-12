Ramazanda oruç tutmak isteyen fakat kronik hastalığı olanların mutlaka bir hekime danışması gerektiğini söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, kronik hastalığa sahip olanlarda oruç tutulmasıyla birlikte belli riskler oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kozan, diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka doktora başvurarak, ayrıntılı tetkiklerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kronik hastaların dikkat etmesi gerektiğine değinen Kozan, “Kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarımız çeşitli durumlara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle diyabet hastaları, hiper tansiyonu olanlar, akciğer hastalıkları olanlar doktorlarına danışıp takiplerini yaptırarak oruçlarını kontrol altına almaları gerekiyor. Çünkü bu durum uzun süre açlıktan sonra istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Bunun için muhakkak kronik rahatsızlıkları olan hastalarımız doktorlarıyla görüşüp diyet programını oluşturmalarını ve oruçlarını ona göre tutmalarını önermekteyiz. Buna dikkat etmeleri kendi sağlıkları açısından son derece önemlidir” dedi.

“SU TÜKETİMİNE ÖNEM VERİLMELİ”

Ramazan ayında su tüketimine de dikkat çeken Kozan, “Ramazan ayında bu hastalarda uzun süre açlık olduğu gibi susuzluk durumları da oluşmaktadır. O yüzden iftar ve sahur arasında su tüketiminin yüksek miktarda olması gerekiyor. Kronik rahatsızlıkları olanların daha fazla su ihtiyacı olacağı için özellikle akut böbrek yetmezliğine girmemeleri adına su tüketimini artırmalılar” şeklinde konuştu.