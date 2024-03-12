Üç aylık vadeli mevduat için yıllık faiz oranı %53.25'e yükseldi. Kümülatif olarak ise faiz oranı %64.86 olarak gerçekleşti.

Parasını mevduatta değerlendirmeyi düşünenler, enflasyona yakın seyreden mevduat faizleriyle karşılaşmaya başladılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların mevduat faiz oranlarını açıkladı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Merkez Bankası, belirli bir bankayı açıklamamakla birlikte, üç aylık vadeli mevduatta yüzde 53.25 ile son 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldığını duyurdu.

Anapara ile birlikte yenileme yapılarak bir yıl boyunca vadeye bağlanması durumunda kümülatif getiri %64.86'ya yükseldi.

FAİZ, ENFLASYONUN BİRAZ ALTINDA KALIYOR

Parasını değerlendirmek isteyenler için mevduat faizi cazip görünse de, mevcut faiz oranlarıyla anapara, enflasyon karşısında 2.21 puan erime riski taşıyor.

Mevduat faizinin kümülatif getirisi enflasyon oranını aştığında, parasını mevduatta değerlendirenler kazançlı çıkıyor. Ancak şu anda, bu durum mevduat hesaplarında henüz gerçekleşmedi.

100 BİN LİRA 1 YIL SONUNDA 164 BİN LİRA OLUYOR

100 bin liralık mevduatını üç aylık vadeli olarak bağlayıp bir yıl boyunca anapara ile birlikte faiz yenilemesi yapan bir kişi, yıl sonunda %64.86 oranında faiz getirisi elde ediyor.

Faizin diğer aylarda artacağı varsayımıyla düşünüldüğünde, bu oranın enflasyon rakamını yakalama beklentisi büyük ölçüde gerçekleşebilir.

ÖRNEK PARALAR VE HESAPLAMALAR

Mevduatını aylık vadeye %44.56 faiz oranıyla bağlayan bir kişi, faizin bu seviyede kalması durumunda, anapara ile birlikte faiz yenilemeleriyle %54.89 oranında getiri sağlayacak.

Üç aylık vadeli %53.25 faiz oranıyla bir yıl boyunca anapara ile birlikte faiz yenilemeli olarak mevduata bağlanması durumunda ise %64.86 kümülatif getiri sağlanabiliyor.

Altı aylık vadede %50.61 faiz oranıyla bir yıl boyunca anapara ile birlikte faiz yenilemeli olarak mevduata yatırıldığında, kümülatif getiri %57.01 oluyor.

MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Merkez Bankası, politika faizini %45'e yükseltti ve piyasadan likiditeyi çekmek için %45 faiz oranıyla depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı.

Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde, bankalara destek olmak amacıyla yapılan depo alım ihaleleri, mevduat faizlerindeki yüksek seviyeyi korumaya yönelik çabaları da yansıtıyor.