Sultangazi Belediye Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan toplam 5 gayrimenkulu satışa çıkardı.

Bu gayrimenkuller, 2 arsa, 2 arazi ve 1 iş yerinden oluşuyor. Satış ihalesi, 26 Mart 2024 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

Sultangazi ilçesindeki iş yerinin net alanı 130 metrekare, brüt alanı ise 321.50 metrekare olarak belirlendi. İş yerinin geçici teminat bedeli 576 bin TL olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 19 milyon 200 bin TL olarak duyuruldu.