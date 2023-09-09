Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde kendine özgü coğrafi konumuyla dikkat çekiyor. Yozgat, 38 derece 2 dakika ile 40 derece 15 dakika kuzey enlemleri ile 36 derece 9 dakika ile 38 derece 54 dakika doğu boylamları arasında bulunuyor. Yozgat'ın yüzölçümü ise oldukça geniş, tam 14 bin 123 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Yozgat'ın ortalama rakımı bin 300 metre seviyelerindedir, bu da coğrafi açıdan dikkate değer bir özelliktir.

2020 yılı itibarıyla Yozgat ilinin tahmini nüfusu 2023 yılında 416 bin 582 kişiyi aşmış durumda. Bu nüfus, ilin 14 farklı ilçesine yayılmış durumda. İşte Yozgat ilinin bu ilçeleri:

YOZGAT İLÇELERİ NELERDİR?

Akdağmadeni: Doğal güzellikleri ile ünlüdür.

Aydıncık: Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapar.

Boğazlıyan: Tarım ve hayvancılık alanında öne çıkar.

Çandır: Sakin ve huzurlu bir yaşam sunar.

Çayıralan: Doğal güzellikleri ile çevrili bir ilçedir.

Çekerek: Tarım faaliyetleri ile bilinir.

Kadışehri: Tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.

Saraykent: Doğal yaşamı keşfetmek için ideal bir yerdir.

Sarıkaya: Tarım ve hayvancılık ilçesidir.

Sorgun: Yozgat'ın en büyük ilçelerinden biridir.

Şefaatli: Doğal güzellikleri ve termal kaynaklarıyla ünlüdür.

Yenifakılı: Sessiz ve sakin bir yaşam sunar.

Yerköy: Ekonomik aktiviteleri ile bilinir.

Yozgat merkez: İlin merkez ilçesidir ve idari olarak önemli bir rol oynar.

Yozgat’ın, tarımın hala önemli bir gelir kaynağı olduğu bir, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çektiği biliniyor. (Melike Aslı Arslan)