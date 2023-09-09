Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, yerinde denetlemelerde bulunmak amacıyla TMO’yu ziyaret etti.

Alımları yerinde kontrol eden AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat geneli olarak şuana kadar 850 bin ton buğday alımı yapıldığını söyledi.

Milletvekili Şahan, bu ay sonuna kadar hedeflenen buğday alımının yaklaşık 1 milyon ton olduğunu belirtti.

Ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Sorgun Toprak Mahsulleri Ofisimizi ziyaret ettik. Alımları yerinde kontrol ederek çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın taleplerini dinledik. Aldığımız bilgilere göre Yozgat geneli olarak şuan kadar 850 bin ton buğday alımını gerçekleştirdik. Bu ay sonuna kadar hedeflenen buğday alımı yaklaşık 1 milyon ton olarak tarihte rekor bir alımı gerçekleştirmiş olacağız” İfadelerini kullandı. (Ahmet Ayverdi)