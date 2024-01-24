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Yozgat’ta havaların soğumasıyla balığa olan ilgi arttı.

Son günlerde Yozgat’ta soğuk hava etkisini gösteriyor. Balık satıcıları ise havaların soğumasıyla insanların balık yeme isteğinin arttığını ve yoğunluk olduğu söyledi. Balık satıcısı Mustafa Gökberk, “Havalar soğuduğu zaman balığa talep çok oluyor. Bu sıralar en çok istavrit satıyoruz. Bunların yanı sıra mezgit ve levrek ağırlıklı satışımız oluyor. İstavrit balığı şu sıralar en uygun balık olduğu için vatandaşlar daha çok tercih ediyor. Bu sene bereketli geçiyor" dedi.

Gökberk, “Havalar soğudu ve balık durumu çok iyi. Mezgit, barbun ve hamsi bol. Vatandaşlar bu sıralar en çok mezgit, somon ve hamsiye yöneliyor. Fiyatlar zaten ucuz. Mezgit de aynı fiyatta. Havalar soğuduğu zaman talep çok oluyor. İnsanlar soğuk havada balık yemeyi tercih ediyor. İnsanlar balıkların boyutuna bakarak alıyor” diye konuştu.

Vatandaşlar da balığın bol ve fiyatların uygun olduğunu söyledi.