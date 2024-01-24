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Yapay zeka; Yozgat’a komşu Kırşehir'de bulunan tarihi Üçayak Kilisesi'ni resmetti, görenler hayranlıklarını gizleyemedi.

Kırşehir Merkez Taburoğlu Köyü yakınlarında bulunan ve Bizans dönemi 10 ve 11'inci yüzyıllara ait olduğu bilinen Üçayak Kilisesi'nin yapay zeka aracılığıyla resmedilmesi görenlerde hayranlık uyandırdı. Döneminde imparator tarafından adak yeri olarak yaptırıldığı sanılan kilise, iki farklı alandan oluşuyor.

Kırşehir'de, meydana gelen 1938 yılındaki depreme kadar yapıyı örten kubbenin ayakta olduğu biliniyordu. Günümüzde ise Üçayak Kilisesi'nin sadece kalıntıları bulunuyor.