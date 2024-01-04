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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil yüzde 49,25 artarken, SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

2023'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 37,57 olduğuna dair TÜİK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29,78, Ocak zammı ise yüzde 49,25 oldu.

Ayrıca, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen aylık 2.348 lira ödeme, bu tutarı 3.504 liraya yükseltildi. 65 yaş aylığı için gelir sınırları da gözden geçirilerek, kişi başına düşen gelirin 2023'ün ikinci yarısında 3.800 lira 77 kuruşun altında olması durumunda 65 yaş aylığından yararlanılabiliyordu. Bu sınır, yeni asgari ücretle birlikte 5.667 liraya yükseltildi.

Evde bakım desteği alan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5.097 lira tutarındaki ödeme ise 7.608 liraya çıkarıldı. Gelir sınırları da bu ay itibariyle 7.601 lira 55 kuruştan 11.334 lira 75 kuruşa yükseltildi.

Engelli aylığı, yüzde 40-69 engeli olanlara 1.874 liradan 2.797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 2.811 liradan 4.196 liraya yükseltildi. Bu aylıktan yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelir sınırları da yeni asgari ücretle birlikte 5.667 lira olarak güncellendi.

18 yaşından küçük engelli bireylerin yakınlarına ödenen engelli yakını aylığı, 1.874 liradan 2.797 liraya yükseltildi. Bu destekten faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelir sınırları da 3.800 liradan 5.667 liraya yükseltildi.

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan nakdi yardım ise 5.097 lira tutarından 7.608 liraya çıkarıldı. Ayrıca, tüberküloz hastalarına ilave olarak yapılan aylık 600 lira bakım yardımı ödemesi de mevcut.

Ailelere çocuk desteği kapsamında verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde, memur maaş katsayısındaki artışlar da yansıtıldı. Ödemeler, okul öncesi için 2.421 liradan 3.614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3.632 liradan 5.421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3.874 liradan 5.782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için ise 4.358 liradan 6.505 liraya çıkarıldı. Ortaöğrenim seviyesinde okula devam etmeyenlere yapılan ödeme 2.421 liradan 3.614 liraya, kurum bakımından ayrılan gençlere yapılan ödeme ise 1.937 liradan 2.891 liraya yükseltildi.