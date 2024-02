Bu yılbaşından itibaren en fazla konuşulan zamların başında et fiyatları geliyor. Mutfak masraflarını planlayan vatandaşlar arasında, et ve et ürünleri öne çıkıyor.

Yozgat’ta kasap esnaflığı yapan Mehmet Aktaş, her geçen gün vatandaşların et alımında düşüş yaşandığını ve son zamanlarda en çok konuşulan konunun et fiyatları olduğunu belirtti.

Aktaş, Türkiye genelinde hayvancılık maliyetlerindeki artışın küçükbaş hayvancılığı da olumsuz etkilediğini ifade etti.

“SATIŞLARIMIZ DÜŞTÜ”

Aktaş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kasaplarda kuzu karkas fiyatı 350 liraya ulaştı, dana eti ise 450 lira bandında seyrediyor. Vatandaşlar az da olsa et alıyor ancak satışlarımızda ciddi bir düşüş yaşanıyor."

RAMAZANDA FİYATLAR YÜKSELECEK!

Gelecek aylarda et fiyatlarında artış beklediğini dile getiren Aktaş, Ramazan ayının et talebini artıracağını ve bu durumun arz-talep dengesizliğiyle et fiyatlarını daha da yükselteceğini vurguladı.

Şu anda 450 lira olan etin kilosunun Ramazan ayında 500 liraya çıkabileceğini öngören Aktaş, çözümün hayvancılığa destek vermekten geçtiğini ifade etti.

Ramazan ayı ile birlikte et fiyatlarında artış beklediğini vurgulayan Aktaş, “Ramazan nedeniyle ete talep olacak bu da arz talep dengesizliği ile etin fiyatını daha da yükseltecek. Şuan 450 lira olan etin kilosu ramazan ayında 500 liraya çıkabilir. Biz kasaplar olarak etin fiyatını yükselten kişiler değiliz bize gelen fiyatlar ile mücadele edemeyiz. Bunun çözümü aslında desteklemeden geçiyor. Hayvancılığa destek verilmeli ve üreticinin bakım maliyeti düşmeden hayvancılık gerileyemeye devam edecektir” diye konuştu.

ET FİYATLARI 500’Ü BULACAK

Güncel et fiyatları şu şekilde: Kuzu karkas 350 lira, dana eti 450 lira, kıyma 400 lira, sakatat ciğer 350 lira, kelle 100 lira, işkembe 80 lira.

Ramazan ayında beklenen et fiyatları ise şu şekilde açıklandı: Kuzu karkas 400 lira, dana eti 500 lira, kıyma 450 lira, sakatat ciğer 400 lira, kelle 150 lira, işkembe 100 lira.