Bu durum, üretim yapan şirketlerin dikkatini çekmektedir ve yatırımcılar, bu gelişmeleri hızla takip ederek yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.

Teknoloji sektöründe, Amazon, Meta, Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft ve Nvidia gibi şirketlerin hisse senetleri yapay zeka teknolojisiyle desteklenerek önemli ölçüde değer kazanmaktadır. Bu şirketler, yatırımcılar arasında "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılmaktadır ve hisseleri sürekli olarak dikkat çekmektedir.

Microsoft'un hisse senetleri geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 57 değer kazanırken, bu yıl yüzde 8 oranında bir artışla 400 doların üzerine çıktı.

Apple'ın hisse senetleri geçtiğimiz yıl yüzde 48'in üzerinde bir artış yaşamışken, bu yıl yaklaşık olarak yüzde 5 değer kaybetti.

Nvidia'nın çip şirketi hisse senetleri geçtiğimiz yıl başlarında 150 doların altında iken, yıl sonunda 500 dolara yaklaşmış ve yüzde 47'ye yakın bir artış kaydetti.

Alphabet'in piyasa değeri 1,8 trilyon dolar olan şirketin kazancı geçtiğimiz yıl yüzde 59'a yaklaştı.

Amazon'un hisse senetleri bu yıl yüzde 12 artış gösterdi.

Meta'nın hisse senetleri ise geçen yılın başlarında 124 dolar civarında iken, yıl sonunda 354 dolara yükseldi.

Tesla'nın hisse senetleri geçtiğimiz yıl yaklaşık %102 artmış, ancak bu yıl yüzde 20'ye yakın bir değer kaybı yaşadı.