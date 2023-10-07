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Yozgat Valiliği himayesinde Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve Ortadoğu Kalkınma Ajansı paydaşlığında düzenlenecek 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nde yer alacak kısa filmler açıklandı.

Hem ulusal hem de uluslararası jüri üyelerinin bulunacağı 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nin açılış töreni yaklaşırken heyecan da artıyor. 25 Ekim’de başlayacak olan 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nde şimdi de finale yükselen “Ulusal Kısa Finalist Filmler” belirlendi. Yapılan açıklamaya göre 10 kısa film finalde yer alacak.

ULUSAL KISA FİNALİST FİLMLER

Belirli bir aşamadan geçerek finale yükselen finalist filmlerin isimleri ve kim tarafından yapıldığı ise şu şekilde;

Ali Cabbar: Bahçeler Put Kesildi

Abdulrahim Karabulut-Mahsun Celayır: Dıstan

Alkım Özmen: Gece Babamızı Ararken

Selen Orcan: Herkesin Yapabileceği Bir Şey

Turan Haste: Rutubet

Özgür Dağ: Ertuğrul Muhsin Bey

İdil Oğuzhan: Bunun Ne Olduğunu Sorarlarsa; Bu Bir Yaprak

Merve Kuş Mataracı: Emma

Harun Yel: Yeryüzündekiler

Kadir Can Arabacı: 3 Ordu

BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK!

Şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren Sinema Okuryazarları Derneği tarafından yürütülecek olan festival kapsamında sinema söyleşileri, senaryo yazarlığı eğitimleri, oyunculuk atölyeleri başta olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirilecek.

66 bin lira para ödülü verilecek Uluslarası Bozok Film Festivalinde ise birçok etkinlik düzenlenecek.

25 Ekim 2023 tarihinde açılış töreni ile başlayacak festival, 28 Ekim Pazar günü gala töreni ile son bulacak.

Festivalde Yozgat'ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmet Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek. (Melike Aslı Arslan)