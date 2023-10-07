Yozgat Valiliği himayesinde Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve Ortadoğu Kalkınma Ajansı paydaşlığında düzenlenecek 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nde yer alacak kısa filmler açıklandı.
Hem ulusal hem de uluslararası jüri üyelerinin bulunacağı 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nin açılış töreni yaklaşırken heyecan da artıyor. 25 Ekim’de başlayacak olan 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nde şimdi de finale yükselen “Ulusal Kısa Finalist Filmler” belirlendi. Yapılan açıklamaya göre 10 kısa film finalde yer alacak.
ULUSAL KISA FİNALİST FİLMLER
Belirli bir aşamadan geçerek finale yükselen finalist filmlerin isimleri ve kim tarafından yapıldığı ise şu şekilde;
Ali Cabbar: Bahçeler Put Kesildi
Abdulrahim Karabulut-Mahsun Celayır: Dıstan
Alkım Özmen: Gece Babamızı Ararken
Selen Orcan: Herkesin Yapabileceği Bir Şey
Turan Haste: Rutubet
Özgür Dağ: Ertuğrul Muhsin Bey
İdil Oğuzhan: Bunun Ne Olduğunu Sorarlarsa; Bu Bir Yaprak
Merve Kuş Mataracı: Emma
Harun Yel: Yeryüzündekiler
Kadir Can Arabacı: 3 Ordu
BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK!
Şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren Sinema Okuryazarları Derneği tarafından yürütülecek olan festival kapsamında sinema söyleşileri, senaryo yazarlığı eğitimleri, oyunculuk atölyeleri başta olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirilecek.
66 bin lira para ödülü verilecek Uluslarası Bozok Film Festivalinde ise birçok etkinlik düzenlenecek.
25 Ekim 2023 tarihinde açılış töreni ile başlayacak festival, 28 Ekim Pazar günü gala töreni ile son bulacak.
Festivalde Yozgat'ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmet Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek. (Melike Aslı Arslan)Kaynak: İleri Gazetesi