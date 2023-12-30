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Saraykent İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İncinaz Nazlı'nın doğum günü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, sınıf arkadaşları ve okul idaresi katılımıyla kutlandı.

Hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken, Saraykent İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İncinaz, arkadaşları ve öğretmeni Canan Şen ile hazırladıkları doğum günü partisine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, İncinaz'a sürekli destek olan sınıf öğretmeni Canan Şen ve annesi Zehra Nazlı'ya teşekkür etti.

Yürüteç desteğiyle hayatını sürdüren İncinaz'a başarılar dileyen Doğan, bu mutlu gününde İncinaz'ın yanında olmaktan mutlu olduğunu belirterek her zaman dezavantajlı öğrencilerin yanında olacağını ve sevinçlerini paylaşacağını söyledi.

İncinaz'ın annesi Zehra Nazlı ise yapılan bu etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirterek sınıf öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür etti. Zehra Nazlı, kızının okuması için elinden geldiğini yapacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve Okul Müdürü Abdullah Kablan'ın, İncinaz'a aldıkları doğum günü hediyesini vermesiyle program sona erdi.