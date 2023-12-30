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İlçe merkez dahil olmak üzere kırsal mahallelerde devam eden yol yapım çalışmalarının bir kısmı devam ederken bir kısmı tamamlandı. Belediye tarafından sürdürülen yol çalışmalar kapsamında Beyazıt Mahallesi 496 Sokakta yeni yol çalışması tamamlandı.

Yol yapım çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sarıkaya’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz.

Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Sarıkaya sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.