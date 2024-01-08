Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 07 Ocak 2024 tarihinde Kayseri-Boğazlıyan yolu üzerinde seyir halinde bulunan (42 XXX) plakalı şüpheli araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araçta bulunan (H.M.), (R.Ö.) ve (M.A.) isimli şahıslar üzerinde ve araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 3 pakette toplam 14.32 gram metamfetamin ele geçirildi. Yetkililerce yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.Kaynak: Hakan Demirbaş