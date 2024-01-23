Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik 15-22 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmaları paylaştı.

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Aranan şahıslara yönelik operasyon1

Emniyet yetkilileri tarafından çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, vergi usul kanununa muhalefet, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık, şantaj, tehdit suçlarından 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler için adli mercilere gönderildi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Alpaslan Demir