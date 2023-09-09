Daha rahat ve güvenli bir ulaşım için belediye ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

İlçenin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar “İlçe genelinde birçok noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarımız sürüyor. İnsanımızın yaşam kalitesini arttırmak, konforlu ve güvenli yollar yapmak gayretiyle 7/24 sahadayız. Daha rahat ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarını tamamlayarak yenilediğimiz yollarımızı trafiğe açtık. Planlı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza ise yenilerini ekleyerek aralıksız olarak devam ediyoruz. Kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak adına yapmış olduğumuz çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)