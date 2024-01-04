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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, maaşlara yüzde 49 zam olacağı bekleniyor. Vefat eden sigortalının eşi ile birlikte çocuklarına ödenen dul ve yetim aylığı hesaplamaları, en son enflasyon rakamlarıyla birlikte değerlendirilmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.55 zam oranını ortaya koydu. Ancak, emekli ve memur zamlarındaki refah payı eklemesiyle birlikte, dul ve yetim maaşlarının da artış göstermesi bekleniyor.

Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda yüzde 50 oranında ödeniyor. Çocuk olmaması durumunda ise eşe ödenen miktar yüzde 75 civarlarına çıkıyor. Temmuz ayında yapılan artışla birlikte, dul maaşı 3 bin 750 TL'ye yükselirken, çocuğu olmayanlar için bu rakam 5 bin 625 TL oldu.

Ocak ayı itibarıyla dul ve yetim maaşı ödemelerinde artış yaşanacak. Emeklilerin refah payı dahil yeni zam oranına göre, dul ve yetim aylıklarında fark ödemesi yapılması planlanıyor. Buna göre dul ve yetim aylığı alanlara yüzde 49.25'lik bir zam yapılması bekleniyor.

Yüzde 50 zam durumunda dul maaşı 5 bin 625 TL olacak, çocuğu olmayanlar için ise bu rakam 8.437 TL'ye yükselecek. Bu gelişme, emekli dul ve yetim aylığı alanları sevindirecek nitelikte.